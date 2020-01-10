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سولسكاير يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:31 ص
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سولسكاير
سولسكاير
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أنه في ظل عدم تحسن نتائج مانشستر يونايتد واستمرار مسلسل الهزائم والتعادلات فإن إدارة مانشستر يونايتد تفكر بجدية في الإطاحة بالنرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق من أجل التعاقد مع مدير فني جديد محنك يستطيع قيادة الفريق لسكة الانتصارات وتحقيق البطولات المحلية والأوروبية.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه هناك العديد من الأسماء المرشحة على طاولة مجلس إدارة النادي لخلافة سولسكاير أبرزهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام أو الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس أو يوليان ناغلسمان للاتفاق مع واحد منهم من أجل قيادة الفريق لحل مشكلة تدهور النتائج.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مانشستر يونايتد يقدم مستويات منخفضة للغاية منذ بداية الموسم، حيث فاز في 8 مباريات فقط من 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وأكدت التقارير الصحفية أن بوكيتينو هو الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد نظراً لسجله الحافل في تحسين حالة اللاعبين وإتاحة الفرصة للشباب وتطبيق أسلوب ترفيهي ممتع لهذا السبب يحتاجه المان يونايتد لانتشاله من هذا الوضع خاصة أن المدير الفني الأرجنتيني متاح الآن دون نادٍ منذ مغادرة توتنهام.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الأيام القليلة المقبلة قادرة على تحديد مصير سولسكار مع ناديه ولكن المشكلة الكبرى أن اللاعبين يرغبون بقاء المدرب الأرجنتيني أطول فترة ممكنة في النادي لحبهم الكبير له.
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