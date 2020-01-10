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وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن الريال في يناير

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:28 ص
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جارث_بيل_لاعب_الريال
جارث_بيل_لاعب_الريال
حسن شحاتة
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أعلن جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن موقف نجم الميرنجي من الرحيل عن صفوف الميرنجي من عدمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأكد جوناثان بارنيت خلال تصريحاته لشبكة "ESPN" العالمية، على أن جاريث بيل لن يرحل إلى أي مكان آخر في يناير الجاري، ومن غير المرجح رحيله في الصيف".


وعلى الرغم من أنباء رحيل جاريث بيل عن الريال، إلا أنه ما زال مرتبطا بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وحاول ريال مدريد التخلص منه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل في ظل ضعف العروض المُقدمة على المستوى المالي.


وتحولت رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي طالب في بداية الصيف بسرعة التخلص من بيل، لكن بعد فشل النادي في بيعه، أكد ثقته في قدراته ورغبته في استمراره لمساعدة الفريق.


والجدير بالذكر أن جاريث بيل تعرض للإصابة مؤخرًا، ويغيب عن قائمة الميرنجي في كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا بالسعودية، حيث حسم الملكي عبوره للنهائي بعد الانتصار على فالنسيا أمس الأربعاء، بنتيجة (3-1).
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