روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب





وتابع: أبحث دائمًا عن فيرمينو ومحمد صلاح لإرسال العرضيات، ولذا أعتقد أن ساديو ماني يكرهني بعض الأحيان".





وواصل تصريحاته: "إذا تمكنت من تخطي المدافع الأول، فأنا أعلم أن لدى شخص في فريقي فرصته جيدة للوصول إلى المرمى، لذلك أبحث دائمًا عن منتصف الجهة الخلفية للهدف".