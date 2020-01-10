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روبرتسون: أمرر لصلاح دائماً وليس ماني لهذا السبب

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:25 ص
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روبرتسون
روبرتسون
علاء خليف
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أكد أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه دائمًا يبحث عن زميليه في الفريق محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، عند ارسال الكرات العرضية، مؤكدًا أن ذلك قد يجعل ساديو ماني يكرهه.


وأضاف: "روبرتسون" في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "عندما أركض، أبحث عن الفجوة بين المدافعين وحارس المرمى، أعرف كمدافع أن هذه هي المساحة التي لا يمكن الدفاع عنها من قبل الفريق المنافس، وأحاول التراجع قليلا قبل ارسال الكرة العرضية لأنني قد تجاوزت الكرة وأميل للخلف وهذا يساعدني بعض الشيئ".


وتابع: أبحث دائمًا عن فيرمينو ومحمد صلاح لإرسال العرضيات، ولذا أعتقد أن ساديو ماني يكرهني بعض الأحيان".


وواصل تصريحاته: "إذا تمكنت من تخطي المدافع الأول، فأنا أعلم أن لدى شخص في فريقي فرصته جيدة للوصول إلى المرمى، لذلك أبحث دائمًا عن منتصف الجهة الخلفية للهدف".


ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية ضد فريق توتنهام يوم السبت المقبلن ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز
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