بروسيا يخطط للاحتفاظ بأشرف حكيمي





ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الاحتفاظ بلاعبه أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد، ويسعي للتعاقد معه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي بورسيا دورتموند الألماني بدأ ال تحرك بشكل رسمي لحسم التعاقد بشكل نهائي مع المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق بشكل لافت للأنظار، حيث يحظي اللاعب باهتمام عدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته أبرزها بايرن ميونيخ الألماني.





ويرغب نادي بوروسيا دورتموند في الاحتفاظ بخدمات "حكيمي" أطول فترة ممكنة، وقطع الطريق على غريمه بايرن ميونيخ والذي يريد الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.





من ناحية أخري، يسعي نادي ريال مدريد استعادة خدمات لاعبه أشرف حكيمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب في الفترة الحالية مع بوروسيا دورتموند، حيث يرغب النادي الملكي تدعيم صفوفه ببعض ا لصفقات القوية استعدادًا للمنافسة بقوة على كافة البطولات بالموسم المقبل.