بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم نجم مانشستر سيتي







حسم نادي بايرن ميونخ الألماني موقفه رسمياً من ضم جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





وذكرت صحيفة سكاي سبورتس أن النادي البافاري صرف النظر رسمياً عن ضم الدولي الألماني الشاب في الميركاتو الشتوي الجاري.





ونقل المدير الرياضي للنادي البافاري حسن صالح حميدزيتش رغبة إدارة النادي البافاري لوسائل الإعلام، مؤكداً عدم إستعداد النادي للتقدم بعرض لضم سانى.





وكان بايرن ميونخ على مقربة من ضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الإصابة القوية التي لحقت باللاعب في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول أوقفت الصفقة.





وأصيب ساني في مباراة ليفربول بقطع في الرباط الصليبي، وغاب منذ تلك المباراة حتى الآن.