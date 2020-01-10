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أليجري يترقب وضعية سولشاير مع مانشستر يونايتد

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:19 ص
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أليجري
أليجري
عبدالقادر عرابي
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عاد الحديث مرة أخرى داخل أروقة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حول موقف المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير من الإستمرار مع الفريق، وذلك في أعقاب الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 3-1.


وذكر تقرير إنجليزي، أن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، يترقب موقف سولشاير من البقاء رفقة الشياطين الحمر.


وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن أليجري مهتم بتدريب مانشستر يونتايتد في حال رحيل سولشاير.


وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أليجري فضل إنتظار عرض مانشستر عن تدريب أي فريق آخر، رغبة منه في تدريب فريق جديد.


في المقابل أشارت تقارير إنجليزية أن سولشاير يستبعد إمكانية إقالته، رغم خسارته بثلاثية مقابل هدف في ديربي مانشستر.


وإرتبط أليجري بتدريب أندية أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، بعد التخلي عن مدربيهما.


كما أشارت الصحيفة، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يترقب هو الآخر وضعية سولشاير مع مانشستر يونايتد.


وأقيل أليجري من تدريب يوفنتوس في ختام الموسم الماضي، بعد فشله في بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم تتويجه بالدوري الإيطالي في خمس مواسم متتالية.
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