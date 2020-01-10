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مفاجأة.. بند يحرم ريال مدريد من نجمه مع بروسيا دورتموند

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:15 ص
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لاعبي_بروسيا_دورتموند
لاعبي_بروسيا_دورتموند
وسام محمد
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يرغب نادي بروسيا دورتموند الألماني، في الإبقاء على الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيسر الفريق، في ظل اقتراب انتهاء فترة إعارته من نادي ريال مدريد.


ويلعب حكيمي في صفوف بروسيا دورتموند، معارا من ريال مدريد لمدة موسمين.


وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الألماني، أن بروسيا دورتموند يمتلك أفصلية تمنحه الإبقاء على أشرف حكيمي في حال قرر ريال مدريد بيعه.


وهناك بند في عقد حكيمي مع بروسيا دورتموند يمنحه الحصول على أفضل لاعب صاعد في إفريقيا، بشكل نهائي في حال سداده مبلغ معين لريال مدريد، وذلك حسبما كشفت الشبكة الألمانية.


وفي حال وصول ريال مدريد عرضا لـ حكيمي، فيتحتم على ريال مدريد إبلاغ أسود الفيستيفال بذلك العرض، من أجل تقديم عرض مماثل.


وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2019، لتكون ذلك المرة الثانية التي يحصل عليها اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.
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