نجم برشلونة يقرر الرحيل ويحدد وجهته المقبلة



يمر الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة بفترة صعبة مع النادي الكتالوني، حيث يغيب بشكل تام عن المشاركة مع البلاوجرانا في الفترة الأخيرة.





وكشفت شبكة "RMC sports" الفرنسية، عن احتمالية رحيل أومتيتي من برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق إرنستو فالفيردي.





وأشارت الشبكة إلى أن أومتيتي يتخذ الدوري الإنجليزي وجها له في حال الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.





وأضافت أن رغم تمسك أومتيتي باللعب في برشلونة، إلا أن المدافع الفرنسي اقتنع بأن رحلته داخل كامب نو قد انتهت بعد خروجه من حسابات فالفيردي.





وتابعت الشبكة أن صامويل أومتيتي قد يلتحق بآرسنال، فالفريق الإنجليزي يضم في صفوفه المهاجم ألكساندر لاكازيت، الذي يعتبر صديقا مقربا للاعب.