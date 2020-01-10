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بايرن ميونيخ يؤكد عدم ضم لاعب المان سيتي في الانتقالات الشتوية

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:10 ص
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لاعبي_مان_سيتي
لاعبي_مان_سيتي
علي ماهر حلمي
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أكد نادى بايرن ميونخ الألماني عدم ضم اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسبما قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ الألماني.


يذكر أن اللاعب الدولي الاسباني ليروي ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي كان علي أعتاب الانتقال لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنه تعرض لاصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، وهي الإصابة التي أدت إلى غيابه منذ بداية الموسم وحتي الآن.


وأعلن الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني قريب من العودة إلى الملاعب بعد التعافي من الاصابة حيث بدأ جناح نادي مانشستر سيتي يتدرب وحيدًا مع الكرة، ويقدم عملًا جيدًا كما أن ركبته تبدو في حالة جيدة، وبالتالي لن يحتاج للكثير من الوقت للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات مع النادي الإنجليزي.


وأصبح اللاعب الدولي الإيفواري ويلفريد زاها جناح نادي كريستال بالاس الإنجليزي محط أنظار نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط هجوم الفريق البافاري الذي ينافس بقوة هذا الموسم علي بطولة الدوري الألماني الممتاز وكأس ألمانيا بالإضافة إلي بطولة دروي أبطال أوروبا.
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