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شاهد.. تداول فيديو لنقل إرهابيين إلى ليبيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:06 ص
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الفجر
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور (فيديو) لمسلحين ينتمون للمليشيات الإرهابية في سوريا يعلنون أنهم في طريقهم للذهاب إلى ليبيا.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بنقل مئات من المقاتلين بين ميلشيات مسلحة في سوريا إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

ويظهر في الفيديو المتداول، عدد من المسلحين في سيارة، ويقول أحدهم إنهم في طريقهم إلى القتال في ليبيا.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدمه للسيطرة على العاصمة وتخليصها من أيدي المليشيات المسلحة.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الوطني الليبي المشير خليفه حفتر اردوغان

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