تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني





موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد



ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم 12 يناير ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد يوم الأحد القادم في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الملك عبد الله الدولي في المملكة العربية السعودية.