الأرصاد تزف خبر سار للمواطنين بشأن الموجة الباردة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الباردة التي تشهدها مصر حاليا سوف تنتهي بدءًا من يوم السبت المقبل، لافتة إلى أن نشاط الرياح مستمر حتى الجمعة، ويكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.



وأضافت "شاكر"،خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن درجات الحرارة سوف ترتفع بداية من يوم السبت بمعدل 3 درجات، حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 2020110، لافتة إلى أنه تتساقط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى القاهرة خفيفة إلى متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.