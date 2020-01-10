محمد سامي: لا يوجد نجم هو سبب نجاح عمل فني

ولا يعتمد على النجم أو المخرج.





وأضاف في تصريحات صحفية: "مصر مهما كان النجم كبيرًا وتتبعنا تاريخه، سنجد أن له أعمالا تنجح وأخرى لا تنجح، مهما كانت شعبية الفنان، والسبب أن النجاح يتلخص في سببين: الأول المنتج الفني الذي ينفذ كل شيء.



