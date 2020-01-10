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محمد سامي: لا يوجد نجم هو سبب نجاح عمل فني

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:44 ص
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بوابة الفجر
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قال المخرج محمد سامي، إنه لا يوجد أي نجم يحمل مسلسلا أو عملًا فنيًا بالكامل وحده، وهذا لا يعني التقليل من الفنان، وفي أميركا الفيلم أو المسلسل يعتمد على "المنتج الفني أو البروديوسر"، ولا يعتمد على النجم أو المخرج.

وأضاف في تصريحات صحفية: "مصر مهما كان النجم كبيرًا وتتبعنا تاريخه، سنجد أن له أعمالا تنجح وأخرى لا تنجح، مهما كانت شعبية الفنان، والسبب أن النجاح يتلخص في سببين: الأول المنتج الفني الذي ينفذ كل شيء.

وأشار إلى أن السبب الثاني، والأهم حينما يجد الجمهور موضوعا يمسه ويتفاعل معه، وفي حالة عدم وجود أحد السببين، يتعرض النجم مهما كانت شعبيته لسقوط العمل لا محالة.



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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا محمد سامي الفجر الفني

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