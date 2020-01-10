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دبلوماسي سابق: مصر تضغط على تركيا لأقصى مدى

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:45 ص
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السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
الفجر
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أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر قامت بتحركات مكثفة في الفترة الأخيرة لرفع وتيرة الضغط على تركيا لأقصى مدى، منها الاجتماع الأخير الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا.

وأوضح "حجازي"، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الخميس، أن هذه التحركات الدبلوماسية بالإضافة للاتصالات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادة الدول المعنيين بالقضية.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن هذه التحركات عملت على وضع رؤية تدين الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج، والتحرشات التركية الجارية في شرق المتوسط والمياه القبرصية، مشددًا على أن الدبلوماسية المصرية تواصل تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية الهامة عبر كافة الدول العربية لإدانه الجانب التركي وكان آخرها دولة الجزائر.
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