دبلوماسي سابق: مصر تضغط على تركيا لأقصى مدى

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر قامت بتحركات مكثفة في الفترة الأخيرة لرفع وتيرة الضغط على تركيا لأقصى مدى، منها الاجتماع الأخير الذي جمع بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا.





وأوضح "حجازي"، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، الخميس، أن هذه التحركات الدبلوماسية بالإضافة للاتصالات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادة الدول المعنيين بالقضية.



