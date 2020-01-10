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عقدة مستمرة أمام وادي دجلة تكتب نهاية حزينة لـ "حسام حسن" مع سموحة

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:36 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قدم حسام حسن استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مساء أمس الخميس، بعد الخسارة أمام وادي دجلة أول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.


حسام حسن بعد تجربة ناجحة مع المصري خاب ظنه

استلم حسام حسن فريق المصري البورسعيدي بعد أن أنهى النادي موسم 2014-2015 في المركز الحادي عشر.


العميد قدم مردود جيد مع فريق المصري البورسعيدي على مدار 3 مواسم، منذ موسم 2015-2016، وحتى 2017-2018، وخاض معهم 113 مباراة، فاز في 57 مباراة، وخسر في 25، وتعادل في 31 لقاء.


استطاع أن يعيد الآمال للجماهير البورسعيدية مرة أخرى، وانهى مع الفريق موسم 2015-2016، في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.


ولم يكتف حسام حسن بهذا، فقد ارتفع المستوى في الموسم الذي يليه 2016-2017، وأنهاه في المركز الرابع أيضاً، ولكن هذه المرة برصيد 62 نقطة.


استطاع حسام حسن أن يصنع جيلاً مميزاً في فريق المصري، جعلهم نجوماً لامعين، ووصل بهم إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وخرج برباعية نظيفة أمام فيتا كلوب، لتنتهي مسيرته مع الفريق البورسعيدي.


من بعدها تولى مسئولية القيادة الفنية لفريق بيراميدز على خلفية نجاحه مع المصري، ولكن انتهت مسيرته سريعاً رغم نتائجه الإيجابية، إذ أنه فاز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات.


وفي النهاية، وصل لتدريب سموحة وخاض معهم 24 لقاء، فاز في 9 لقاءات وخسر مثلهم، وتعادل في 6 مباريات.


في آخر مباراتين له مع الفريق السكندري، خسر أمام وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين، وأمام المصري بثنائية مقابل هدف، ليودع الفريق بآمال مخيبة.


وادي دجلة عقدة الثلاث مواسم

الخسارة أمام وادي دجلة في اللقاء الأخير لحسام حسن مع سموحة لم يكن الأول، إذ أنه على مدار ثلاث مواسم لم يتذوق طعم الفوز أمام الغزلان.


حيث أنه منذ موسم 2017-2018، وحتى الآن، خاض 5 لقاءات أمام وادي دجلة، مع ثلاث فرق "المصري، بيراميدز، سموحة"، خسر في 3 لقاءات، وتعادل في لقائين.


آخر خسارة له أمام وادي دجلة جعلته يقدم استقالته، والهزيمة الأولى في الخمس لقاءات كانت في دور الـ16 من كأس مصر، عندما كان مديراً فنياً للمصري، جعلته يودع البطولة.
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