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النصر والاتحاد من يعوض حارس العالمي الاساسي أمام الزعيم

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:01 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لمواجهة اتحاد جدة، بدون حارسه الأساسي، خلال بطولة دوري وكأس المحترفين السعودي.


ويواجه النصر، أزمة قوية بسبب غياب الإسترالي برادلي جونز حارس مرمى الفريق الأساسي، عن تلك المواجهة، بسبب تلقيه كارت أحمر خلال مواجهة فريقه ضد الفيحاء بالجولة الماضية، بالإضافة إلى غياب وليد عبدالله بسبب عدم الجاهزية الطبية.


وقرر فيتوريا استدعاء نواف العقيدي للدخول في قائمة المباراة، وحراسة مرمى العالمي لتعويض غياب الثنائي، حيث قام بعقد جلسات نفسية مع الحارس لتجهيزه قبل المواجهة المرتقبة.


ويستعد النصر السعودي لمواجهة اتحاد جدة، مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يمتلك اتحاد جدة 13 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.
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