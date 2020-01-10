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شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:52 ص
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بوابة الفجر
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احتفل الإعلامي توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" على علياء كريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية.

وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى، اللذان تفاعل حضور الحفل مع أغنياتهما.

وشهد الحفل رقص عكاشة، على عدد من أغنيات، الليثي، حيث بدا فرحًا وسعيدًا للغاية. 

يذكر أن الحفل حضره عدد كبير من رجال السياسة والفن والمجتمع، لمشاركة الإعلامي الفرحة.


شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
شاهد.. رقص توفيق عكاشة في حفل زفاف ابنه (صور)
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منوعات حفل زفاف الليثي الفجر الفني اغاني

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