الأهلي يسعي للفوز على بلاتنيوم ليقترب من الصعود بدوري أبطال إفريقيا







يستعد النادي الأهلى لمواجهة فريق بلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، خارج الأرض يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير 2020 ، فى لقاء سيكون حاسم فى مشوار الأهلي ببطولة إفريقيا هذا العام.







موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم والقنوات الناقلة



يستضيف فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي على ملعبه ووسط جماهيره النادي الاهلى فى تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش ، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.





ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز حتى يصل للنقطة التاسعة بعد الفوز خلال مباراتان أمام كل من الهلال السوداني بهدفين لهدف ثم فوز على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بهدفين دون رد، ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما فريق النجم الساحلى التونسي يحتل أيضًا المركز الاول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من الأهلي وبلاتنيوم وخسر مباراة واحدة أمام فريق الهلال السوداني، بينما الهلال تحت قيادة مديره الفنى المصري حمادة صدقي فاز على بلاتينيوم والنجم الساحلي بينما خسر من الاهلى.