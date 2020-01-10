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اتحاد البنوك يزف بشرى سارة عن مدرسة "هويتنا"

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:49 ص
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داليا عبدالقادر
داليا عبدالقادر
إسماعيل منطاوي
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أكدت داليا عبدالقادر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن مدرسة "هويتنا" تم وضع الأساس لها، وتم الانتهاء من حوالي 40% من بناء المدرسة، بشارع رايل بمنطقة عين حلوان.

وأعلنت "عبدالقادر" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن المدرسة سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر المقبل، لأول ثلاث صفوف دراسية، ثم يتوالى بناء باقي الصفوف في السنوات المقبلة.

ولفتت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن الاتحاد يعمل الفترة المقبلة على تطوير البنية التحتية لمنطقة حلوان، تحت شعار "من عشوائية لعيشة هوية"، حيث دشن الاتحاد ما يقرب من 16 مبادرة أبرزهم عشوائيات بلا مخالفات وزراعة الأسطح وتشجير الشوارع والمناطق النائية.

وتابعت أن المجتمع لديه نظرة ظالمة لسكان العشوائيات الكائنين وراء الأسوار، واصفًا ذلك خسارة كبيرة للبلد وللمجتمع ككل، مؤكدًا أن الاتحاد يعمل على تفعيل العنصر البشري والقرب منه والوقوف على قدراته وتطويرها والاستفادة منها.

وناشدت "عبدالقادر" المجتمع المدني والمناطق الراقية بالوقوف بجانب تلك الفئة، لافتة إلى أنهم يحتاجون فقط إلى التمكين والتدريب ورعاية من الدولة.
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هويتنا مدرسة هويتنا اخبار

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