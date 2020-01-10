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برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني مصير ارنستو فالفيردي مدرب الفريق وذلك بعد الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.


وان هناك ‏اجتماع لمجلس إدارة البارسا يوم الاثنين ولكن هذا الاجتماع تم تحديده منذ 15 يوم، وليس له علاقة بمستقبل فالفيردي بعد الخسارة امام اتليتيكو، وبارثوميو ليس لديه نية في إقالة المدرب، لأن البارسا قدم واحدة من افضل مبارياته هذا الموسم.


الصحف الإسبانية تكشف حقيقة رحيل مدرب برشلونة :-

وأشارت تقارير حسب ال‏كادينا سير، إن فالفيردي مستمر حتى نهاية الموسم، باستثناء كارثة كبرى في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الموسم الاخير لفالفيردي، سوف يرحل نهاية الموسم، وبارثوميو لديه بالفعل البديل (كومان).


‏وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن استمرارية فالفيردي ليست مهددة بسبب خسارة نصف نهائي السوبر، ومصادر من نادي برشلونة تتجاهل فكرة إقالة فالفيردي بعد الخروج من السوبر.


سواريز يتحدث عن مستقبل فالفيردي :-

وقال لويس ‏سواريز عقب المباراة عن استمرارية فالفيردي : "هذا ليس عملنا، ولكن المدرب ليس مخطئ، إنه خطأنا، وتشتيت ذهننا في المواعيد المهمة، نحن في وضع يجب أن نتعلم فيه من الأخطاء، علينا دائما القيام بالنقد الذاتي".


وكشفت كادينا كوبي إن رئيس برشلونه لا يفكر في طرد فالفيردي بسبب هذه الهزيمة، ويعتقد الرئيس وجزء من مجلس الإدارة في البارسا أنه لا ينبغي حرق كل شيء الان، لأن البارسا قدم واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم ضد أتليتيكو مدريد.


وكان فريق برشلونة قد تعادل في المباراة الماضية بالدوري الاسباني مع فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.


ترتيب برشلونة في الدوري الاسباني :-

ويحتل البارسا صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة وذلك بالتقاسم مع فريق ريال مدريد الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف يحل في مصلحة الفريق الكتالوني.

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