برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد



حسم مسئولو فريق برشلونة الإسباني مصير ارنستو فالفيردي مدرب الفريق وذلك بعد الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نه

ائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.





وان هناك ‏اجتماع لمجلس إدارة البارسا يوم الاثنين ولكن هذا الاجتماع تم تحديده منذ 15 يوم، وليس له علاقة بمستقبل فالفيردي بعد الخسارة امام اتليتيكو، وبارثوميو ليس لديه نية في إقالة المدرب، لأن البارسا قدم واحدة من افضل مبارياته هذا الموسم.





الصحف الإسبانية تكشف حقيقة رحيل مدرب برشلونة :-



وأشارت تقارير حسب ال‏كادينا سير، إن فالفيردي مستمر حتى نهاية الموسم، باستثناء كارثة كبرى في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الموسم الاخير لفالفيردي، سوف يرحل نهاية الموسم، وبارثوميو لديه بالفعل البديل (كومان).