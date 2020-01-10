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دليل كامل لمتابعة مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:23 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مواطهات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقلم المباراة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.


موقف الفريقين في آخر مواجهات بالدوري السعودي:-

حقق النصر فوزا ثمينا على مضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


فيما سقط الاتحاد في فخ التعادل أمام نظيره الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم، في ختام الجولة الماضية.


ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين" برصيد 29 نقطة، حصدهم من 13 مباراة، فاز في 9 مواجهات، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراتين، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، جمعهم من 13 مباراة، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة، وخسر في 8 مواجهات.


الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة النصر:-

سيفتقد الاتحاد لخدمات الثنائى عبد الإله المالكى وسعود عبد الحميد لعدم تعافيهم من الإصابة.

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: منصور الحربي - عبد الله العمار - عمار الدحيم - مهند الشنقيطي

خط الوسط: جوناس دي سوزا - كريم الأحمدي

خط الوسط الهجومي: عبد العزيز البيشي - كارلوس فيانويفا - رومارينيو

خط الهجوم: أليكساندر بريوفيتش


الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر في مواجهة الاتحاد:-

يتغيب عن النصر الحارس الأسترالى براد جونز، ومايكون بيريرا بسبب الإيقاف، فيما سيفتقد العالمي لعبد الرحمن العبيد وعمر هوساوى بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: عوض خميس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس

خط الوسط الهجومي: أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
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