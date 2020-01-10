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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 بث مباشر

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:




مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"

شبيبة القبائل ضد الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.


الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.




مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

الحزم ضد الشباب، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.



التعاون ضد الفتح، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.



النصر ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


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