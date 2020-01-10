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"الجوكر" يقدم روشتة حل الأزمة المناخية العالمية (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:47 ص
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بوابة الفجر
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تحدث خواكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر" أثناء كلمته في حفل توزيع جوائز الدولة الـ 77 من "جولدن جلوب" أزمة المناخ، كم أشاد بزملائه المرشحين، كما أشار إلى خطيبته روني مارا. واحتوى الخطاب على بعض الألفاظ النابية، ما اضطر الرقابة على البرامج لقص هذه الأجزاء.

أبدى فينيكس، الذي تم تنقيح خطابه جزئيا عن طريق رقابة الشبكة التلفزيونية، أسفه على حرائق أستراليا واستمرار أزمة المناخ، ودعا زملاءه في هوليوود إلى العمل على حلها، فجاء من بين مقترحاته عدم استخدام "الطائرات الخاصة إلى بالم سبرينغز"، وارتداء حلة "سموكنغ" واحدة في جميع حفلات السنة.

كما توجه فينيكس بالشكر إلى رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، التي قامت "بخطوة جريئة وجعلت مائدة الحفل نباتية".
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