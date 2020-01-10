الأرصاد: يناير الأبرد خلال العام.. وشهر التقلبات الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ستنتهي اليوم، لافتًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية نوهت بحالة عدم الاستقرار قبل حدوثها.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه بدأ شهر طوبة، وأن شهر يناير يعتبر من أبرد أشهر العام، وبه تقلبات كثيرة في الأحوال الجوية، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.



وأشار، إلى أن هناك تحسنًا في حالة الأحوال الجوية بداية من يوم السبت المقبل، وستهدأ الرياح على أغلب الأنحاء، وتزداد فترات سطوع الشمس، وتقل السحب بشكل كبير، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية، وتعاود الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى بداية من فجر السبت، منوهًا بأن المنطقة الوحيدة في مصر التي تنخفض درجات الحرارة فيها إلى تحت الصفر هي منطقة وسط سيناء وسانت كاترين.

