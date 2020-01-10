هيئة الطيران الأمريكية تعلن مشاركتها في التحقيق بحادثة الطائرة الأوكرانية

أعلنت هيئة الطيران الأمريكية، عن مشاركتها في التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة الغد الفضائية.



يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.