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"الآثار" تكشف خطة تطوير ميدان التحرير

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:48 ص
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ميدان التحرير
ميدان التحرير
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم وضع مسلة وتماثيل الكباش في ميدان التحرير، لافتًا إلى أن ميدان التحرير هو الأشهر على الإطلاق في مصر والعالم العربي.

وأعلن "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، عن وصول تماثيل الكباش الأربعة إلى المكان المجاور لميدان التحرير؛ لتهيئتها لوضعها بميدان التحرير.

وأضاف أنه سيتم تزيين ميدان التحرير بالتماثيل والمسلة المصرية مثل باقي ميادين العالم التي يتم تزيينها بالمسلات، وأنه يتم تجهيز احتفال يليق بتركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير، وأن العالم كله سيتابع النقلة العظيمة التي ستتم في مصر.

ونوه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم افتتتاح جامع الفتح الملكي بعابدين غدًا، بعد انتهاء ترميمه، في فترة استمرت لمدة عامين.
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