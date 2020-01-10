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12 مليون مشاهدة لأغنية محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر" (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:19 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية رايحين نسهر للفنان محمد رمضان 12,679,183 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد يومين من طرح الكليب.

رايحين نسهر من كلمات الباور العالى، وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".

وطرح محمد رمضان، فى أكتوبر الماضى، فيديو كليب أغنية "السلطان"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج حسام الحسينى.

يذكر أن رمضان قدم مسلسل زلزال فى موسم دراما رمضان 2019، مع الفنانين ماجد المصرى، ومنى عبدالغنى، وهنادى مهنا.

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