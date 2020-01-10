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شاهد.. لحظة تصدي دفاعات الجو الذكية الأمريكية للصواريخ الإيرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:21 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الفجر
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نشرت قناة العربية، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الدفاعات الجوية الذكية الأمريكية بالتصدى للصواريخ الإيرانية فوق القواعد الأميركية.

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قادة الحش الشعبي في العراق، عقب اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد.

وأعلنت إيران في وقت سابق عن استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من أهمية هذه الهجمات.

ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنا.
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الكلمات المفتاحية

ايران والولايات المتحدة الولايات المتحدة إيران أخبار

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