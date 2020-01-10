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«شووت NOW» مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر رابط ماتش الاتحاد يلا شوت PLUS رابط ماتش النصر YOUTUBE

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
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مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر، وسوف يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الاتحاد، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق النصر في المباراة القادمة مضيفه فريق العدالة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق الاتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر مضيفه فريق ضمك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق النصر ضيفه فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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