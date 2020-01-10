Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مباراة النصر والاتحاد بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الاتحاد في الفترة الماضية، نجح فريق الاتحاد في تسجيل ثمانية أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد عشرة أهداف في مرماه.

وتعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الفتح بهدفين مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتواجد فريق الاتحاد في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الاتحاد في حصد 13 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

Advertisements

أخبار تهمك

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 13 ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ ساعتين و 43 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا على فالفيردي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ حوالي 5 ساعات

فالفيردي يكشف في المؤتمر الصحفى سبب هزيمة برشلونة ومستقبله مع الفريق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:00 م

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

11:12 م

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

01:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status