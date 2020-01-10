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"النواب" الأمريكي يقيد حركة ترامب ضد إيران بقانون جديد

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:41 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أقر مجلس النواب الأمريكي، قبل قليل، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مواصلة العمل العسكري ضد إيران، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وتصاعدت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وعدد من قادة الحش الشعبي في العراق، عقب اقتحام الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد.
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الكلمات المفتاحية

عمل عسكري حرب ترامب إيران

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