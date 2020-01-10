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مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم الجمعة 10/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:34 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والاتحاد الجمعة 10/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض واحدة من أبرز كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، وذلك حينما يستضيف فريق النصر حامل اللقب ضيفه فريق الاتحاد الباحث عن النجاة من الهبوط.

مباراة النصر ضد الاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. موعد مباراة النصر والاتحاد الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة النصر ضد الاتحاد بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة: 20:05 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 21:05 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 19:05 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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