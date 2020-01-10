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فرج عامر يتحدث عن رحيل حسام حسن ويؤكد "البديل مصري"

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:25 ص
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حسام حسن
حسام حسن
محمد جمال
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أعلن اليوم نادي سموحة عن إستقالة الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، والذى قرر رفع الحرج عن مجلس الإدارة وتقديم الإستقالة عقب مباراة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري المصري أمام وادي دجلة.


وخسر فريق سموحة المباراة الماضية أمام فريق وادي دجلة بثلاثيه مقابل هدفين، ليحتل الفريق المركز السابع برصيد 17 نقطة، ليقرر التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن تقديم الإستقالة للمهندس فرج عامر رئيس النادي.


وتحدث رئيس سموحة فى تصريحات لقناة اون سبورت :" إحترمنا قرار حسام حسن ورغبته ونتمني أن يحالفنا التوفيق فى المباراة القادمة".


وعن بديل حسام حسن سيكون مدير فنى أجنبي ام مصري، أكد رئيس سموحة ان الفريق فى منتصف الموسم ويحتاج لمدرب مصري خلال الفترة الحالية.


وتابع فرج عامر قائلاً :"مباراة حرس الحدود المقبلة ستكون هي اللقاء الأخير لحسام حسن الذي عمل معنا بإخلاص واجتهاد، ونشكره على الفترة التي قضاها معنا".


وأختتم حديثه، قائلاً :"سنتجه إلى المدرب المصري، ولدينا أكثر من اسم قوي مرشح لخلافة حسام حسن".


ويذكر أن نادي حرس الحدود سيستضيف فريق سموحة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري.

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