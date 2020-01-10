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"لست مكسورة".. أول تعليق لأصالة بعد إعلانها رسميا طلاقها من طارق العريان

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:00 ص
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بوابة الفجر
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شاركت المطربة السورية أصالة منذ قليل منشورًا عبر حسابها الرسمي، بموقع تويتر، طمأنت من خلاله محبيها عن حالتها العامة، بعد سؤال الكثيرين عنها إثر إعلانها رسميا طلاقها من المخرج طارق العريان.

وكتبت في منشورها: "كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكمشكراً لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره ، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

شامخ
وطرحت أصالة قبل ساعات من الآن أحدث كليباتها لأغنية شامخ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

شامخ” أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

كواليس طلاقها
جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلقت قائلة: صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".
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