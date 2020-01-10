خاص - جميلة عوض تكشف لـ"الفجر الفني" أصعب المشاهد فى "بنات ثانوي"





ورفضت من جانبها الافصاح عن المشهدين حتى لا تعلن عن تفاصيل الفيلم وهو مازال فى السينما، مشيرة إلى أنها تعبت جدًا في هذين المشهدين وبالأخص المشهد قبل الأخير من الفيلم.



يشار إلى أن فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض السينمائية فيلم "الضيف"، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج آي بروداكشنز، ومن بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، والفيلم يسلط الضوء على قضية الحجاب، وحقيقة وجوبه وحرية المرأة في ارتدائه.





أوضحت الفنانة جميلة عوض، أن فيلم "بنات ثانوي" تجربة جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل.وقالت جميلة عوض لـ"الفجر الفني" إن من أصعب المواقف التى مرت عليها فى فيلم "بنات ثانوي" هما المشهدين الأخيرين فى الفيلم.