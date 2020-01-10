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جميلة عوض لـ"الفجر الفني": الجمهور قال لي إحنا بنحلف بشطارتك في التمثيل بعد مشاهدته "بنات ثانوي"

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر - تصوير: ياسمين عليوة
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قالت الفنانة جميلة عوض، إنها كانت حريصة على متابعة ردود أفعال الجمهور على فيلم "بنات ثانوي"، الذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي.

وصرحت جميلة عوض لـ"الفجر الفني" بأن أبرز التعليقات التى فوجئت بها من الجمهور أن الكثيرون أعجبوا بدورها الجديد والمختلف قائلة: "الجمهور صدق قد ايه أنا بيئة، وبيقوليلي كنتي مفاجئة بالنسبة لنا، واحنا بنحلف بشطارتك فى التمثيل".

يشار إلى أن فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنا، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض السينمائية فيلم "الضيف"، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج آي بروداكشنز، ومن بطولة خالد الصاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وجميلة عوض، والفيلم يسلط الضوء على قضية الحجاب، وحقيقة وجوبه وحرية المرأة في ارتدائه.



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الكلمات المفتاحية

منوعات فن جميلة عوض الفجر الفني

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