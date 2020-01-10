دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل المتوقع وموعد مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء





من المتوقع أن يدفع هوبيرت فيلود مدرب الشبيبة بالعناصر الآتية.



حراسة المرمى: أسامة بينبوت



خط الدفاع: أمير بلايلي – بدر الدين سعيد – نبيل سعدو – توفيق زغدان



خط الوسط: محمد بن شعيرة – ماليك رياح – عبد الصمد بونوه



خط الهجوم: رضا بن صاياح – حمزة بانوح – رزق حمرون.





فيما من المحتمل أن يدخل جمال السلامي مدرب الرجاء المباراة بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: أنس زنيتي



خط الدفاع: عمر بو طيب – عبد الرحيم أشكاشير – سند الورفلي – عبد الجليل جبرة



خط الوسط: فابريس نجوما – عمر جبرون – سفيان رحيمي – محسن متولي – أيوب ناناح



خط الهجوم: بن مالانجو.