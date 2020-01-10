الشرنوبي وجميلة عوض ومي الغيطي يحتفلون بنجاح "بنات ثانوي" مع الجمهور (صور)





وصل نجوم فيلم "بنات ثانوي" جميله عوض ومحمد الشرنوبي ومحمد مهران ومي الغيطي والمنتج أحمد السبكي ومدير الشركة أحمد عاطف والعلاقات العامة مصطفى مرتضي وعدد كبير من صناع العمل إلى مجمع سينمات سيتي ستارز وذلك لحضور ومشاهده الفيلم مع محبيهم والجمهور.





وبمجرد وصولهم إلى السينما التف العديد من الجمهور حولهم لإلتقاط الصور السيلفي والتذكارية معهم وسط أجواء من البهجة والفرح بينهم وأبدو إعجابهم الشديد بالعمل.





ومن المقرر أن يقوم أبطال وفريق عمل الفيلم بعمل العديد من الجولات خلال الأيام القادمة داخل السينمات لحضور العمل مع جمهورهم ومحبيهم والاحتفال بنجاحه وتحقيقه أعلي الإيرادات.