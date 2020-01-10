Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر بلا تلوث بحلول 2030.. 10 معلومات عن مبادرة "اتحضر للأخضر"

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:50 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
Advertisements

الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس لمصر يتبنى مبادرة وحملة بيئية، والتي جاءت بعنوان "اتحضر للأخضر"، وسط تخوفات بيئية دولية من تغيرات مناخية قد تؤثر على العالم بشكل كبير.


تأتي المبادرة في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030؛ حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.


وترصد "الفجـر" أهم ما جاء بتلك المبادرة:

-  توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتدعو إلى تغيير السلوكيات.

-  حث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

-  تسليط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية والعمل على دمجهم بشكل أكبر في العمل البيئي.

-  الحفاظ على ما يحيط بالإنسان من تربة وماء وهواء.

-  نشر المفاهيم البيئية لتحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

-  تحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.

 - زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لــ(102) محطة رصد، تصل إلى (120) محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

-  تركيب محطة بالأقصر ومحطتين بسوهاج ومحطتين برشيد وكوم حمادة بالبحيرة.

- إجراء عمليات تطوير بمحميات نبق وأبو جالوم وسانت كاترين وطابا ووادي الجمال لتوفير خدمات متطورة للزوار.

 - ضرورة ترشيد الاستهلاك وإتباع السلوكيات التي تحافظ على البيئة وأنها مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة.

وتألمت رئتا العالم خلال عام 2019؛ والذي شهد عددًا من الحرائق الضخمة، التي استمر بعضها أشهر، وأبرزها حرائق غابات لبنان، وأستراليا، والأمازون، وسيبيريا، وإندونيسيا، وكاليفورنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر بلا تلوث ما هو مرض لايم الفجر التلوث في مصر اتحضر بالأخضر

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"حماية البيئة" تكشف أسباب تلوث سماء القاهرة فى "8 الصبح"

"حماية البيئة" تكشف أسباب تلوث "سماء القاهرة" فى "8 الصبح"

وزيرة البيئة: المواطن سيشعر بفرق في ملف القمامة خلال عامين

اقتصاد مصر يتقدم على روسيا واليابان بحلول عام 2030 (انفوجراف)

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر أبريل من موقع المصرية للاتصالات

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 من موقع المصرية للاتصالات

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:00 م

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

11:12 م

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status