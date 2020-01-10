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ضربة السوبر تشدد الخناق على فالفيردي

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:30 ص
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فالفيردي
فالفيردي
عبدالقادر عرابي
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عاشت جماهير برشلونة ليلة حزينة أمس الخميس، حينما شاهدت فريقيها يفرط في تقدمه بغرابة شديدة أمام أتليتيكو مدريد، في نصف نهائي منافسات السوبر الإسباني، في اللقاء الذي شهده ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة،.


وفرط برشلونة في تقدمه بهدفي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، مقابل هدفي كوكي، ليتلقى هدفين مباغتين بواسطو ألفارو موراتا وأنخيل كوريا.


وجاءت هذه الهزيمة الخيبة، بعد خمس أيام فقط على تعادل الفريق مع إسبانيول متذيل الدوري الإسباني بهدفين لهدفين، التعادل الذي سمح للغريم ريال مدريد بالمزاحمة على الصدارة.


الضغوط تشتد على فالفيردي

وبالطبع ستوجه سهام النقد على المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، والذي تتزايد حوله الإنتقادات يوماً بعد يوم في برشلونة.


وترى جماهير النادي الكتالوني أن فالفيردي هو المسئول الأول عما وصل إليه حال الفريق، من إنعدام للشخصية وغياب الآداء الجمالي الذي ككان سمة برشلونة في العقود الماضية.


وأصبح الفريق يعتمد فقط على بعض اللمحات الفردية من الثلاثي الأمامي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، في ظل تحول الفريق لممسخ على مستوى الأداء التكتيكي والإنظباط داخل الميدان.


سيناريو متكرر

وبات هذا المشهد مكرراً في مباريات برشلونة الأوروبية والمحلية، أن يكون الفريق متقدما ويفقد تقدمه في اللحظات الأخيرة، تكرر الأمر أمام ريال سوسيداد وإسبانيول حين تعادل الفريق بهدفين لهدفين، إلا أن السيناريو في مباراة الأمس كان أكثر ألماً على جماهير البلوجرانا.


موقف فالفيردي

ينتهي تعاقد فالفيردي مع برشلونة في نهاية الموسم الحالي في صيف 2020، وتم طرح فكرة الإكتفاء بالفترة التي قضاها مع برشلونة بنهاية هذا الموسم.


وبالتأكيد ستشعل تلك الهزيمة أجواء الغضب في برشلونة حول فالفيردي، والذي تدافع عنه إدارة برشلونة بشكل كبير أمام إنتقادات الجماهير.


وتترقب جماهير برشلونة إجتماع إدارة الفريق المزمع عقده يوم الإثنين المقبل 13 يناير، حيث من المقرر أن تحسم خلاله الإداراة موقف فالفيردي، وفق ما ذكرت صحيفة سكاري سبورت.


وأضافت الصحيفة، أن الإجتماع القادم سيشهد إما إقالة فالفيردي في هذا التوقيت والبحث بشكل سريع عن مدرب جديد، أو ترك فالفيردي يكمل مهمته حتى نهاية الموسم.
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