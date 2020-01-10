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قبل الانضمام لها.. معلومات مهمة عن المبادرات الشبابية

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:34 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة
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دائمًا ما يطرق آذاننا لفظ "المبادرة الشبابية"، وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وخصص عام 2016 لهم، وكان أول رئيس مصري يخوض حوار مجتمعي حقيقي وجاد ومباشر مع الشباب، ونظم 8 مؤتمرات وطنية معهم، و3 منتديات عالمية.

وترصد "الفجـر" مفهوم المبادرة الشبابية، وإلى ماذا تهدف؟

ما هي المبادرة الشبابية؟
المبادرة الشبابية عبارة عن نشاط تنموي يقوم به مجموعة من الأفراد (نشء أو شباب متطوع) بهدف خدمة المجتمع.

ويعود هذا النشاط بالنفع على الأفراد المشاركين في المبادرة، من خلال بناء قدراتهم ومهاراتهم الحياتية في التخطيط واتخاذ القرار والاتصال والتفكير النقدي، كما يزيد من ثقة الأفراد المشاركين في قدرتهم على التعامل مع المشكلات التي تواجه مجتمعهم.

ويعود هذا النشاط أيضًا بالنفع على المجتمع والفئة المستهدفة من المبادرة.

ويتم تحديد المبادرة للتعامل مع مشكلة أو قضية معينة تتطلب حل من وجهة نظر الأفراد المشاركين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة المبادرة.

هدف المبادرة
دعم الشباب للمشاركة بمبادرات داخل مجتمعاتهم، يهدف لمساعدة هذه المجتمعات على بناء مناخ مواتي للتنمية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، وإنشاء بيئة تنافسية تتحدي مهاراتهم، إلى جانب تطوير روح العمل الجماعي والتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى أن تنفيذ مبادرات بأفكار ومعرفة الشباب يعتبر تمكين لهم. 

من له حق تنظيم مبادرة شبابية؟
من حق كل فئات المجتمع والمؤسسات تنظيم المبادرات الشبابية، سواء أفراد أو أشخاص اعتباريين؛ مثل الجامعات أو منظمات المجتمع المدني أو الوزارات والهيئات المختلفة، والأندية،.. إلخ.
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الكلمات المفتاحية

مفهوم المبادرة الشبابية مبادرة شبابية الفجر السيسي يدعم الشباب

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