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الصيد يتعاقد مع مهاجم البدرشين بالقسم الثالث

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح مسئولو نادي الصيد في دعم صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب أحمد حسن مهاجم البدرشين، لدعم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الخامسة بالدوري القسم الثالث.

ووقّع اللاعب على عقود انضمامه للصيد، حتى نهاية الموسم في صفقة إنتقال حر، في حضور الجهاز الفني والإداري.

وسبق اللاعب أن ارتدى قمصان، أندية، الأهلي والإتصالات، وبتروجت، وإتحاد الشرطة، والبدرشين، وأحرز اللاعب 3 أهداف مع البدرشين في الدور الأول.

يذكر أن الصيد سيواجه أكتوبر، على ملعب الأخير السبت المقبل. يحتل الصيد المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل أكتوبر المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الدخان 34 نقطة
2- جولدي 29 نقطة
3- حلوان العام 28 نقطة
4- الإتصالات 28 نقطة
5- أكتوبر 22 نقطة
6- الصف 16 نقطة
7- القومي 15 نقطة
8- جينيس 14 نقطة
9- البدرشين 14 نقطة
10- أبو النمرس 12 نقطة
11- بشتيل 12 نقطة
12- المعادي 12 نقطة
13- العياط 8 نقاط
14- الصيد 8 نقاط
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