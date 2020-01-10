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برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:23 ص
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لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
علي ماهر حلمي
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عبر لاعبي نادي برشلونة عن استيائهم بعد الخسارة امام نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والتي انتهت بفوز أتلتيكو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.


تعرف علي ما قاله ميسي بعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو:

قال النجم الدولي الأرجنتيني:"نحن نثق بفالفيردي نحن نأتي من مباريات لم نكن فيها على ما يرام، ونعمل على التحسين، ولكن في الليغا لا زلنا متصدرين أمر مؤسف هذه الخسارة لأننا لعبنا مباراة رائعة، بعد وقت طويل من المباراة كانت لدينا مشاعر طيبة للغاية، لكنهم في 10 دقائق غيروا مجريات المباراة ‏الامر لا يتعلق بذكريات ليفربول وروما، ارتكبنا اخطاء أمام اتلتيكو مدريد يجب ان لا نرتكبها امر مؤلم ان لا نصل للنهائي الامر مؤلم لأنه لقب، وقد لعبنا مباراة رائعة ولم نتأهل، هناك الكثير يجب تفوقنا في معظم دقائق المباراة، ولكن في النهاية من يفوز هو من يسجل الاهداف، اذا كانت عادلة أم لا، هذا لا يهم، لأننا خسرنا".


وأكمل ميسي:"لدينا الكثير لتحسينه، ولكن اليوم اتخذنا خطوة للأمام على الرغم من الهزيمة، نأمل أن نستمر في استعادة لعبتنا، وألا نرتكب هذه الأخطاء مرة أخرى يجب أن نكون أكثر اتحادا من أي وقت مضى، لقد خسرنا فرصة الفووز بلقب، إنه ليس بالأمر السهل، لكن علينا المضي قدما".


وأضاف اللاعب الفرنسي جريزمان بعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو:"‏علينا ان نتعلم كيف نقرأ المباريات بشكل أفضل، ونستمر في العمل أنا لا أعرف ما حدث، لقد كانت لدينا أخطاء، وكان لديهم المزيد من الأرجل في النهائي، لقد كلفنا ذلك اللعبة، علينا فقط العمل ومشاهدة اللعبة مرة اخرى، والتحسين ‏اخطاء وتفاصيل صغيرة، هي التي تحسم المباراة، مثل تمريرة اومتيتي، التي اتى منها هدف ضدنا، هذه اشياء صغيرة تمنعك من الفوز بالليغا والابطال ايضا تقنية الفيديو هي لمساعدة الحكم، احيانا معك واحيانا ضدك".


بينما قال سواريز:" المدرب ليس مخطئ، إنه خطأنا، وتشتيت ذهننا في المواعيد المهمة، نحن في وضع يجب أن نتعلم فيه من الأخطاء، علينا دائما القيام بالنقد الذاتي".
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