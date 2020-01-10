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الاتحاد الجزائري: جوائز الكاف تحدي جديد

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:16 ص
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منتخب_الجزائر
منتخب_الجزائر
وكالات
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أكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الألقاب التي حققتها الكرة الجزائرية في حفل جوائز الأفضل للاتحاد الأفريقي ( كاف)، والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الغردقة المصرية، يحتم على الجميع المزيد من العمل من اجل البقاء في أعلى مستوى لأطول مدة ممكنة.

وحصل منتخب الجزائر بطل افريقيا على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2019، وجمال بلماضي المدير الفني للمنتخب " الخضر" على جائزة افضل مدرب، ويوسف بلايلي المنضم حديثا لنادي الأهلي السعودي على جائزة أفضل لاعب محلي، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل هدف.

وقال زطشي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" حفل جوائز الكاف جاء ليتوج عام 2019 الذي كان استثنائيا للكرة الجزائرية، ليس فقط لنيل منتخبنا لقب بطولة امم أفريقيا التي أقيمت بمصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، وإنما لكل الألقاب الفردية التي تم الحصول عليها، وهو ما يؤكد على جودة منتخبنا والعمل الذي تم انجازه في ظرف قصير".

وأضاف:" هذا التتويج هو أيضا فخر لبلدنا وشعبنا الذي احتفل بكرامة واعتزاز بهذا النجاح الباهر الذي سيبقى في سجلات الكرة الجزائرية".

وتابع زطشي يقول:" هذا الحصاد الوفير من الجوائز يدفعنا للمزيد من العمل والتطلع للبقاء في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة. كما أن وقعه وتأثيره سيكون ايجابيا على كرة القدم المحلية التي تعاني تأخرا في التطور وأوجه قصور يجب علينا تعويضها في المستقبل من خلال السياسة التي نتبعها منذ أكثر من عامين".

وأشار زطشي، إلى افتتاح العديد من ورش العمل، مثل انشاء أربع او خمس اكاديميات لتكوين الناشئين، وتعزيز المديرية الفنية الوطنية، وتعديل النظام الهرمي للمنافسة، ومطابقة لوائح الاتحاد الجزائري مع لوائح الاتحاد الدولي ( فيفا)، واعادة تنظيم كرة القدم المحترفة، وتطوير كرة القدم النسائية. إلى جانب مشاريع أخرى.
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