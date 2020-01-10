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صامويل أوسو يرحل عن دكرنس بالتراضى

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أكد صامويل أوسو لاعب دكرنس عن إتفاقه مع مجلس إدارة نادى دكرنس بالرحيل بالتراضى بعد موسم ونصف الموسم قضاها اللاعب بصفوف الفريق الأول.

وساهم صامويل الموسم الماضى فى صعود دكرنس وعودته لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى أغلب فترات الموسم الماضى تحت قيادة مصطفى مرعى.

وأكد اللاعب الغانى صاحب ال35 عاما أنه قرر إعتزال كرة القدم بعد سنوات طويلة قضاها داخل مصر لظروف أسرية خاصة وحاجته للراحة.

وأكد أنه يعتز بتجربته داخل مصر وتمثيله للعديد من الأندية بالدورى الممتاز والقسمين الثانى والثالث.

ومن المقرر أن ينهى صامويل مطلع الأسبوع المقبل إجراءات عودته لبلاده لينهى مسيرته مع عالم كرة القدم.

صامويل أوسو تم قيده هذا الموسم من بين خماسى لاعبى دكرنس الموسم الماضى والذين تم الإبقاء عليهم حيث لم يشارك كثيرا بمباريات الموسم الحالى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال فترة إعداد الفريق بقيادة أيمن الجمل.
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