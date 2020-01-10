ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مسلسلها الجديد





تصدرت ياسمين عبد العزيز، تريند جوجل اليوم بعد الكشف عن تفاصيل مسلسلها ومشاركة الفنان كريم فهمي.





وتستعد ياسمين عبد العزيز، لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "نحب تاني لية" خلال الشهر الجاري، حيث تم التعاقد مع بعض الفنانين والمقرر يتم التعاقد مع باقي فريق العمل.ومن الوضح بإن مسلسل ياسمين عبد العزيز، أن يكون رومانسي إجتماعي، يناقش بعض القصص التي تدور داخل كل بيت مصري، بطريقة مختلفة، والذي جعل الجمهور يتوقع بإن قصة المسلسل رومانسيه أسم المسلسل "نحب تاني لية".وكان كشف السناريست عمرو محمود ياسين، عن مسلسل "ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" و نحب تاني ليه !.. رمضان 2020 ان شاء الله.. مع النجمه ياسمين عبد العزيز.. اخراج مصطفى فكري و تأليفى..انتاج شركة سينيرجي - تامر مرسي".ولم ينتهي السناريست عمرو محمود ياسين، من كتابة المسلسل، فقد ينتهي منه بعد بدأ تصوير أولي حلقات.