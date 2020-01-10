Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل بعد الإعلان عن مسلسلها الجديد

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

تصدرت ياسمين عبد العزيز، تريند جوجل اليوم بعد الكشف عن تفاصيل مسلسلها ومشاركة الفنان كريم فهمي.

وتستعد ياسمين عبد العزيز، لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "نحب تاني لية" خلال الشهر الجاري، حيث تم التعاقد مع بعض الفنانين والمقرر يتم التعاقد مع باقي فريق العمل.

ومن الوضح بإن مسلسل ياسمين عبد العزيز، أن يكون رومانسي إجتماعي، يناقش بعض القصص التي تدور داخل كل بيت مصري، بطريقة مختلفة، والذي جعل الجمهور يتوقع بإن قصة المسلسل رومانسيه أسم المسلسل "نحب تاني لية".

وكان كشف السناريست عمرو محمود ياسين، عن مسلسل "ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" و نحب تاني ليه !.. رمضان 2020 ان شاء الله.. مع النجمه ياسمين عبد العزيز.. اخراج مصطفى فكري و تأليفى..انتاج شركة سينيرجي - تامر مرسي".

ولم ينتهي السناريست عمرو محمود ياسين، من كتابة المسلسل، فقد ينتهي منه بعد بدأ تصوير أولي حلقات.


Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

منذ 39 دقيقة

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فالفيردي يكشف في المؤتمر الصحفى سبب هزيمة برشلونة ومستقبله مع الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ حوالي 3 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ ساعة و 10 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:00 م

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

11:12 م

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

01:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status