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"الأرصاد" تكشف توقيت انتهاء موجة الطقس السيىء

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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كشف محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقيت انتهاء موجهة الطقس السيء، قائلًا: "موجة الطقس غير المستقرة ستنتهي مساء اليوم الجمعة، وصباح اليوم سيشهد نشاطًا للرياح وفرصًا لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري".

ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن يوم السبت سيشهد ظهور الشبورة المائية إعلانًا بوجود حالة من الاستقرار الجوية، وستتزايد أشعة الشمس.

وأشار، إلى أن الأسبوع المقبل سيشد استقرارًا كاملًا في حالة الطقس، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، لكي تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعة.
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