Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير يكشف سبب قتل قاسم سليماني: خطط لسيناريو جيمي كارتر

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:01 ص
Advertisements
قاسم سليماني
قاسم سليماني
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي قتلته أمريكا منذ أيام قليلة، كان الرجل الثاني في إيران، بغض النظر عن منصبه، وكان محبوبا جدًا من قبل الشعب الإيراني.

وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سليماني" كان يسيطر على أربع دول في المنطقة، هي: لبنان من خلال حزب الله، واليمن من خلال الحوثيين، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا بدعم مباشر، لافتَا إلى أنه كان مهندسًا في السياسة والأعمال الإرهابية بالمنطقة، ولذلك كان مقتله ضربة مؤلمة لإيران.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قتلت "سليماني" لأنه كان يخطط للاستيلاء على السفارة الأمريكية في بغداد، وحجز رهائن أمريكان في السفارة، لإسقاط الرئيس الأمريكي سياسيًا، كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر على خليفة احتجار رهائن في السفارة الأمريكية بطهران.
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة جديدة.. صحيفة إنجليزية تكشف سرغياب محمد صلاح عن حفل الكاف

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. جوكر الهلال على أعتاب النصر

منذ حوالي 4 ساعات

النصر يقترب من خطف هداف الأهلي

منذ 34 دقيقة

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

منذ 34 دقيقة

"18 رصاصة".. مفاجأة جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحدد سعر انتقال نجمه إلى ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يتحدث عن مواجهة فريقه غدًا أمام توتنهام ويعلن غياب نجما ليفربول

منذ 39 دقيقة

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

رمضان صبحي يفجر مفاجأة نارية حول مصيره مع الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم مصير فالفيردي بعد الهزيمة من أتليتكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:42 م

إدارة برشلونة تتحدى الجميع وتحسم موقف فالفيردي

أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك الجديدة ضد كهربا

01:23 م

زيدان يصدم ثنائي مدريد: لا أثق في قدراتكم الفنية والغياب عن التشكيل مستمر

09:27 ص

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

10:55 م

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status