خبير يكشف سبب قتل قاسم سليماني: خطط لسيناريو جيمي كارتر

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي قتلته أمريكا منذ أيام قليلة، كان الرجل الثاني في إيران، بغض النظر عن منصبه، وكان محبوبا جدًا من قبل الشعب الإيراني.



وتابع "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن "سليماني" كان يسيطر على أربع دول في المنطقة، هي: لبنان من خلال حزب الله، واليمن من خلال الحوثيين، والحشد الشعبي في العراق، وسوريا بدعم مباشر، لافتَا إلى أنه كان مهندسًا في السياسة والأعمال الإرهابية بالمنطقة، ولذلك كان مقتله ضربة مؤلمة لإيران.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة قتلت "سليماني" لأنه كان يخطط للاستيلاء على السفارة الأمريكية في بغداد، وحجز رهائن أمريكان في السفارة، لإسقاط الرئيس الأمريكي سياسيًا، كما حدث مع الرئيس جيمي كارتر على خليفة احتجار رهائن في السفارة الأمريكية بطهران.

