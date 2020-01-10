Advertisements
Advertisements
Advertisements

فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

طرحت الفنانة فريدة سيف النصر، سؤلًا على الجمهور، عما إن كان يغرب في تجسيدها شخصية كوميدية جديدة بعد شخصية طاطا التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

ونشرت فريدة سيف النصر، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قالت خلاله: "هل بعد شخصية طاطا الراقيه الهاديه.. تحبوا تشوفوني كوميدي لايت إيه رأيكم؟ ده غير الفتوة طبعًا ياسر جلال دراما قويه هناك فرق".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع سؤال الفنانة فريدة سيف النصر، وجاءت الردود إيجابية جدًا والتي أسعدتها.

ومن تعليقات الجمهور على فريدة سيف النصر: "طبعا انتى كوميديانة جامدة جدًا، "منساش الشقه من حق الزوجه"، "أديها كوميدى بقى"، "آه اكيد هتبقي سكر اي دور بتسيبي فيه علامة"، "نشوفك في اي دور يعجبك المهم اننا نشوفك ياقمر انتي بتوحشينا وتحلي الدور حتى لو كان صغير".

وفي سياق منفصل تشارك الفنانة فريدة سيف النصر، في مسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال، والذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، وتظهر في آخر 15 حلقة.

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التليفزيونية للفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل "حواديت الشانزليزيه الذي يعرض حاليًا على قنوات on E، وهو بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، ويحقق العمل نسب مشاهدات عالية.


فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور
فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور
Advertisements

أخبار تهمك

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فالفيردي يكشف في المؤتمر الصحفى سبب هزيمة برشلونة ومستقبله مع الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

منذ 36 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ حوالي 3 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:00 م

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

12:51 ص

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

11:12 م

برشلونة ضد أتلتيكو.. رد فعل مفاجئ من ميسي ولاعبي البارسا علي فالفيردي

01:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status