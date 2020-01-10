فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور





منساش الشقه من حق الزوجه"، "أديها كوميدى بقى"، "آه اكيد هتبقي سكر اي دور بتسيبي فيه علامة"، "نشوفك في اي دور يعجبك المهم اننا نشوفك ياقمر انتي بتوحشينا وتحلي الدور حتى لو كان صغير".



وفي سياق منفصل تشارك الفنانة فريدة سيف النصر، في مسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال، والذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، وتظهر في آخر 15 حلقة.



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال التليفزيونية للفنانة فريدة سيف النصر، مسلسل "حواديت الشانزليزيه الذي يعرض حاليًا على قنوات on E، وهو بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، ويحقق العمل نسب مشاهدات عالية.











طرحت الفنانة فريدة سيف النصر، سؤلًا على الجمهور، عما إن كان يغرب في تجسيدها شخصية كوميدية جديدة بعد شخصية طاطا التي قدمتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".ونشرت فريدة سيف النصر، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قالت خلاله: "هل بعد شخصية طاطا الراقيه الهاديه.. تحبوا تشوفوني كوميدي لايت إيه رأيكم؟ ده غير الفتوة طبعًا ياسر جلال دراما قويه هناك فرق".وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع سؤال الفنانة فريدة سيف النصر، وجاءت الردود إيجابية جدًا والتي أسعدتها.ومن تعليقات الجمهور على فريدة سيف النصر: "طبعا انتى كوميديانة جامدة جدًا، "