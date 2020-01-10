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نبيل محمود مديراً فنيا للرجاء المطروحي

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:48 ص
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نبيل_محمود
نبيل_محمود
أحمد تيتو
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نجح نادي الرجاء المطروحي، برئاسة سعد صندوق، في الاتفاق مع نبيل محمود، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، لتولي المسئولية الفنية خلفا لأحمد ساري الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني، خلفاً لأحمد ساري.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الادارة مع نبيل محمود خلال ساعات لتوقيع العقود رسميا.

يذكر أن نبيل محمود قد ساهم في صعود الرجاء عندما كان مديرا فنيا للفريق منذ سنتين .

ونجح نادي الرجاء في التعاقد مع 5صفقات في فترة الإنتقالات الشتوية حتي الان وهي التعاقد مع محمد عباس ريعو، وكريم خميس، ووائل فراج، وعبد الحميد سامي، وجون سيلا.

يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم الخامس بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3.

نجح لاعبية في إحراز 14 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب14 هدف .

وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد احمد

وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر ظهر اليوم لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي .
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